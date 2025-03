Tentato omicidio ad Agrigento

Condividi

Ad Agrigento, in via Nicone, tra le zone Stazione ed Esseneto, al culmine di una lite in un’abitazione, poi proseguita in strada, un uomo di 35 anni originario della Romania è stato ferito da una coltellata all’addome inferta da un altro romeno, anche lui di 35 anni, attualmente ricercato. Due donne, anche loro della Romania, di 60 e 33 anni, sono ferite. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta per tentato omicidio. Tutti e quattro sarebbero stati preda dei fumi dell’alcol.