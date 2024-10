Tentato omicidio a Favara: sei anni di carcere

Condividi

Visualizzazioni 74

A conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha inflitto 6 anni di carcere a Giuseppe Limblici, 25 anni, di Favara, imputato di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto illegale di coltello in luogo pubblico. Per contrasti pregressi determinati da un litigio per schiamazzi notturni avvenuto la notte di Hallowen dello scorso anno, sei giorni dopo, il 7 novembre, Limblici, per vendicare delle presunte minacce a suo fratello minore di 17 anni, avrebbe colpito un rivale, di 45 anni di Favara, con un coltello di 17 centimetri al torace, provocandogli un collasso polmonare e una frattura, con prognosi di 40 giorni. E poi, con il calcio di una pistola e il casco ha colpito il fratello del rivale, di 44 anni, al volto e alla testa. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Barba. I due fratelli feriti sono parte civile tramite l’avvocato Domenico Russello.