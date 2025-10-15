Tentato omicidio a Canicattì: invocate due severe condanne

Il pubblico ministero di Agrigento, Giorgia Righi, nel corso della requisitoria ha invocato la condanna di due fratelli albanesi, imputati del tentato omicidio di Samuele Romeo, 24 anni, gambizzato a colpi di pistola calibro 9 il 4 giugno del 2023 in via Capitano Ippolito a Canicattì. Si tratta di Dhimitraq Hoxhara, 30 anni, per il quale sono stati proposti 9 anni e 8 mesi di carcere, e Julian Hoxhara, 33 anni, in pendenza di 10 anni e 8 mesi. Il movente dell’agguato, emerso dalle intercettazioni in ospedale di Romeo, sarebbe legato a contrasti nel mercato della droga. Prima udienza l’11 settembre innanzi al Tribunale di Agrigento.
