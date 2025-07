Tentato omicidio a Canicattì: giudizio immediato per due albanesi

Condividi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Antonella Consiglio, ha disposto il giudizio immediato a carico di due fratelli albanesi, imputati del tentato omicidio di Samuele Romeo, 24 anni, gambizzato a colpi di pistola calibro 9 il 4 giugno del 2023 in via Capitano Ippolito a Canicattì. Si tratta di Dhimitraq Hoxhara, 30 anni, e Julian Hoxhara, 33 anni. Il movente dell’agguato, emerso dalle intercettazioni in ospedale di Romeo, sarebbe legato a contrasti nel mercato della droga. Prima udienza l’11 settembre innanzi al Tribunale di Agrigento.