Tentato incendio a Sciacca: la Cassazione conferma una condanna

Condividi

Visualizzazioni 89

La Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione per Calogero Diliberto, 58 anni, di Sciacca, ritenuto responsabile del tentato incendio avvenuto il 31 luglio del 2022 in via dei Tonnaroti. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state trattenute, scongiurando danni in una zona densamente abitata, con veicoli parcheggiati e una spiaggia nelle vicinanze.