Tentato furto in abitazione a Comitini, ladri messi in fuga dall’arrivo dei residenti

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Comitini, dove si è verificato un tentato furto ai danni di una pensionata di 77 anni. Ignoti malviventi hanno preso di mira l’abitazione dell’anziana, riuscendo a forzare l’ingresso nel tentativo di introdursi all’interno.

Il colpo, però, non è andato a segno. L’arrivo improvviso di alcuni residenti ha infatti mandato all’aria i piani dei ladri, che si sono dati alla fuga prima di riuscire a sottrarre alcunché. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero lasciato rapidamente la zona, probabilmente a bordo di un’automobile, facendo perdere le proprie tracce.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le ricerche, senza però riuscire a rintracciare i responsabili. Fortunatamente la pensionata non ha riportato conseguenze e dall’abitazione non risulta mancare nulla.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto nelle ore diurne, e invita alla massima vigilanza da parte dei cittadini, segnalando tempestivamente alle forze dell’ordine movimenti o presenze sospette.