Tentato femminicidio, un arresto

Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, Paolo Passarello, 34 anni, di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Umberto I. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio. Lui si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla. L’avrebbe sorpresa prossima a entrare nella sua automobile, e l’ha accoltellata all’addome e a un braccio. Poi è fuggito ma è stato rintracciato dai militari. A lanciare l’allarme è stato un collega di lavoro che ha telefonato ai soccorsi.
