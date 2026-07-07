Tentativo di danneggiamento alla Scala dei Turchi: individuato e sanzionato un minore

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Un nuovo episodio di inciviltà ha interessato la Scala dei Turchi, il celebre promontorio di marna bianca di Realmonte. Nella mattinata di oggi un minore è stato sorpreso mentre cercava di incidere la roccia con una pietra, causando un danneggiamento che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze permanenti.

A notare quanto stava accadendo è stato un volontario della S.S.T. – Squadre di Soccorso Tecnico, impegnato nel servizio di vigilanza dell’area. L’operatore ha immediatamente segnalato l’accaduto agli agenti della Polizia Locale, presenti sul posto per il controllo del sito.

Gli accertamenti, supportati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire l’episodio e di procedere con l’applicazione della prevista sanzione amministrativa nei confronti del responsabile.

L’Amministrazione comunale di Realmonte ha ribadito la necessità di tutelare uno dei monumenti naturali più rappresentativi della Sicilia, sottolineando come qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio l’integrità della marna venga contrastato con determinazione, anche quando i danni non risultano irreversibili.

«L’episodio dimostra quanto siano fondamentali il presidio costante e il sistema di vigilanza predisposto per la tutela della Scala dei Turchi», ha dichiarato il sindaco Alessandro Mallia. «Grazie alla tempestività dei volontari e all’intervento della Polizia Locale è stato possibile evitare conseguenze più gravi. La Scala dei Turchi è un patrimonio di straordinario valore che appartiene alla comunità, alla Sicilia e a tutti coloro che la visitano con rispetto».

Il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio ringraziamento agli agenti della Polizia Locale, ai volontari della S.S.T. e a tutto il personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo e salvaguardia del sito.

Il Comune rinnova infine l’appello a residenti e turisti affinché rispettino le regole di fruizione dell’area e contribuiscano alla conservazione della Scala dei Turchi, uno dei luoghi simbolo del patrimonio naturalistico siciliano.