Tentata violenza sessuale e droga: arresto a Favara

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un uomo di 37 anni di Favara. E’ indagato di violenza sessuale e detenzione di droga a fine di spaccio. Avrebbe tentato di violentare una donna di 24 anni nella sua abitazione, dove sono irrotti i militari cogliendo lei in stato di agitazione. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati un panetto di hashish, due bilancini di precisione e un taglierino intriso della stessa sostanza stupefacente. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto e ha imposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. E’ assistito dall’avvocato Daniele Re.
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