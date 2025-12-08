Tentata rapina in casa di un’anziana: momenti di paura a Ribera

Condividi

Momenti di forte tensione ieri pomeriggio a Ribera, dove un’anziana di 89 anni è stata vittima di una tentata rapina all’interno della propria abitazione in via Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione, tre individui – due donne e un uomo – si sarebbero introdotti nell’appartamento cogliendo di sorpresa la proprietaria.

I malviventi avrebbero immobilizzato la donna sul letto, costringendola con la forza mentre frugavano rapidamente in armadi e cassetti alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Nonostante i momenti di paura e qualche strattonamento subito dall’anziana, il colpo non è andato a buon fine: i tre, infatti, sono stati costretti a fuggire senza bottino.

La vittima, seppur scossa, è riuscita a chiedere aiuto e a contattare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili della violenta irruzione.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e analizzando eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza presenti nella zona. La comunità riberese, intanto, esprime preoccupazione per un episodio che ha scosso l’intero quartiere.