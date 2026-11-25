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Momenti di paura in un’area di servizio di via Pompei. Un uomo si è avvicinato all’auto di una 32enne, ha aperto lo sportello e ha preteso la consegna del portafogli. La donna, senza lasciarsi intimidire, ha ingranato la marcia ed è riuscita a fuggire, facendo saltare il colpo.

Una notte di paura che poteva trasformarsi in una rapina, ma che si è conclusa con la fuga della vittima e l’intervento dei carabinieri.

Protagonista della vicenda una donna di 32 anni di Sciacca, che si trovava all’interno di un distributore di carburante di via Pompei, a bordo della propria automobile e in compagnia di un’amica.

A un certo punto, un’altra vettura si è affiancata alla sua. Un uomo è sceso rapidamente, si è avvicinato all’utilitaria, ha aperto lo sportello e, con tono minaccioso, ha intimato alla giovane di consegnargli immediatamente il portafogli e il denaro.

La reazione della donna è stata immediata. Nonostante lo sportello fosse ancora aperto e l’uomo si trovasse accanto all’abitacolo, ha premuto l’acceleratore ed è riuscita ad allontanarsi rapidamente, mettendo in fuga il malintenzionato e sventando la rapina.

La 32enne ha successivamente presentato denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo che ha tentato l’aggressione.