Tentata estorsione a danno del Verdura Resort: condanna definitiva

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La Cassazione ha reso definitiva la condanna a 2 anni di reclusione per Ignazio Tavormina, 61 anni, imprenditore di Ribera e titolare di un’azienda vivaistica, ritenuto responsabile di tentata estorsione a danno del Verdura Resort, struttura dell’imprenditore Rocco Forte. Quando la sua azienda gestiva le aree verdi del resort, Tavormina avrebbe tentato di convincere i vertici a rinnovare i contratti attraverso minacce e intimidazioni rivolte a dirigenti e dipendenti, oltre ad alcuni presunti atti di sabotaggio ai mezzi della struttura. Per l’ipotesi di estorsione consumata è intervenuta la prescrizione.