Tenta furto in chiesa: parroco lo insegue e lo fa arrestare

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’edificio sacro. L’uomo è stato arrestato per tentato furto.

Un 38enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto all’interno di una chiesa nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù. A dare l’allarme è stato il parroco, che ha sorpreso l’uomo mentre rovistava tra gli effetti personali dei fedeli e nei cassetti degli uffici parrocchiali.

Allertati tramite la linea di emergenza, gli agenti delle “moto volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti rapidamente. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, ha tentato la fuga ma è stato inseguito dal sacerdote, rimasto in contatto telefonico con la Polizia. Il parroco è riuscito a bloccarlo all’esterno della chiesa e a consegnarlo agli agenti.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’edificio sacro. Le immagini sono state acquisite dagli investigatori, che hanno anche raccolto le querele delle persone offese. Il 38enne è stato arrestato per tentato furto. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.