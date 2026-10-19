Tenta di strappare la collana a un’anziana e aggredisce la nipote: denunciato 29enne

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Avrebbe tentato di strappare una collana d’oro dal collo di una donna di 75 anni, arrivando a farla cadere a terra, per poi aggredire anche la nipote intervenuta in sua difesa. Protagonista della vicenda un 29enne licatese, denunciato dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L’episodio si è verificato lungo corso Vittorio Emanuele. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe avvicinato l’anziana e, improvvisamente, avrebbe cercato di impossessarsi della collana che indossava, strattonandola con violenza fino a farla finire a terra.

Ad assistere alla scena è stata la nipote della donna, una 28enne, che non avrebbe esitato a intervenire per proteggere la parente. Il suo gesto, però, avrebbe provocato la reazione del presunto aggressore, che l’avrebbe colpita nel tentativo di liberarsi e fuggire.

Le urla delle due donne hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, intervenuti in loro soccorso. Messo alle strette, il 29enne si sarebbe allontanato rapidamente, senza riuscire a portare via la collana d’oro.

Durante la fuga avrebbe perso anche il proprio telefono cellulare, elemento che avrebbe contribuito alla sua identificazione.