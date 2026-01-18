Condividi

Visualizzazioni 116

Momenti di forte tensione nel rione marinaro della Plaia, a Catania, dove una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di appena cinque mesi utilizzando un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze tragiche.

A lanciare l’allarme è stata la sorella minorenne della donna, che ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Catania sono giunti rapidamente nell’abitazione e hanno trovato la madre barricata nella camera da letto insieme alla bambina.

Dopo aver sfondato la porta e fatto irruzione nella stanza, i militari hanno sorpreso la donna mentre tentava di soffocare la piccola sul letto. La madre è stata immediatamente bloccata e messa in sicurezza, mentre la neonata è stata presa in consegna dai carabinieri. Fortunatamente, la bambina non ha riportato ferite né traumi e le sue condizioni di salute sono state definite buone.

La donna è stata successivamente affidata al personale del 118 e trasportata, sotto scorta, al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria San Marco. Qui è stata sottoposta a controlli medici e a una valutazione psicologica per accertare il suo stato di salute mentale.

Dell’episodio sono state informate la Procura distrettuale, per gli aspetti di natura penale, e la Procura per i minorenni, che valuterà eventuali provvedimenti a tutela della bambina.

Catania, tenta di soffocare la figlia di cinque mesi: madre fermata dai carabinieri

Momenti di forte tensione nel rione marinaro della Plaia, a Catania, dove una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di appena cinque mesi utilizzando un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze tragiche.

A lanciare l’allarme è stata la sorella minorenne della donna, che ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Catania sono giunti rapidamente nell’abitazione e hanno trovato la madre barricata nella camera da letto insieme alla bambina.

Dopo aver sfondato la porta e fatto irruzione nella stanza, i militari hanno sorpreso la donna mentre tentava di soffocare la piccola sul letto. La madre è stata immediatamente bloccata e messa in sicurezza, mentre la neonata è stata presa in consegna dai carabinieri. Fortunatamente, la bambina non ha riportato ferite né traumi e le sue condizioni di salute sono state definite buone.

La donna è stata successivamente affidata al personale del 118 e trasportata, sotto scorta, al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria San Marco. Qui è stata sottoposta a controlli medici e a una valutazione psicologica per accertare il suo stato di salute mentale.

Dell’episodio sono state informate la Procura distrettuale, per gli aspetti di natura penale, e la Procura per i minorenni, che valuterà eventuali provvedimenti a tutela della bambina.