Tensioni per l’eredità, inseguimento in auto e minacce: donna trova rifugio in questura

Una lite familiare nata attorno alla divisione di alcuni beni ereditati si è trasformata in un episodio di forte tensione, sfociato in un inseguimento in auto e in gravi minacce. Al centro della vicenda un uomo di 35 anni e una sua parente di 30.

Secondo quanto riferito dalla donna, il confronto tra i due sarebbe degenerato quando l’uomo avrebbe iniziato a seguirla con la propria auto per le strade della città, urlando insulti e tentando di avvicinarla in modo aggressivo.

Temendo che la situazione potesse peggiorare, la trentenne ha deciso di non fermarsi e di dirigersi direttamente verso la questura. Dopo aver percorso alcune centinaia di metri, è arrivata davanti agli uffici della polizia dove ha immediatamente chiesto aiuto agli agenti presenti.

La donna ha quindi raccontato quanto accaduto, spiegando che alla base del comportamento del parente ci sarebbero dissidi familiari legati alla spartizione di alcune proprietà ricevute in eredità.

Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza e avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.