Tensione al pronto soccorso: trentenne danneggia attrezzature e aggredisce il personale

Attimi di caos al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio, dove una donna di 30 anni si è resa protagonista di un episodio di violenza che ha coinvolto il personale sanitario e alcune apparecchiature mediche.

La donna si trovava in sala d’attesa in attesa di essere visitata quando, secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a protestare animatamente contro medici e infermieri. La situazione è rapidamente degenerata: dalle urla si sarebbe passati al danneggiamento di strumenti sanitari e all’aggressione fisica nei confronti degli operatori presenti. Nel corso dell’episodio, un sanitario ha riportato lievi ferite.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile insieme agli agenti delle volanti, che sono riusciti a riportare la calma e a fermare la donna.

Per la trentenne è scattata la denuncia con diverse ipotesi di reato: lesioni personali, interruzione di pubblico servizio, violenza a incaricati di pubblico servizio e danneggiamento.

L’accaduto riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nei reparti di emergenza, sempre più spesso teatro di episodi di aggressione ai danni di chi opera quotidianamente per garantire assistenza ai cittadini.