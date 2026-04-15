Tema scolastico rivela presunti maltrattamenti in famiglia: scatta l’indagine

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Un semplice compito in classe si è trasformato nel punto di partenza di un’indagine per presunti maltrattamenti domestici. A far emergere la situazione è stata una studentessa di 12 anni che, in un elaborato dedicato alla vita quotidiana in famiglia, ha scritto di soffrire “quando mio padre picchia la mamma”.

Le parole della ragazza non sono passate inosservate: insegnanti e dirigente scolastico hanno immediatamente segnalato il caso alle autorità. I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti, convocando la madre della minore, che avrebbe confermato quanto raccontato dalla figlia.

A seguito delle verifiche, nei confronti del marito, un uomo di circa trent’anni originario di Licata, sono state disposte misure cautelari: il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’allontanamento dalla casa familiare. Attualmente l’uomo risulta indagato per maltrattamenti in famiglia e si trova agli arresti domiciliari.

La Procura di Agrigento, rappresentata dal pubblico ministero Alessandra Chiffi, ha richiesto e ottenuto l’incidente probatorio. L’obiettivo è quello di raccogliere e fissare in modo definitivo le testimonianze della donna e della figlia, ascoltate davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli. Le loro dichiarazioni avrebbero confermato il quadro accusatorio.

L’indagato, dal canto suo, ha respinto ogni accusa. Le indagini restano in corso.