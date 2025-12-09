Teatro Pirandello, stagione eccellente, parla Roberta Torre

Condividi

La direttrice artistica traccia il primo bilancio di stagione e racconta la visione che sta trasformando il tempio culturale della città

Un avvio di stagione così, forse, nemmeno chi lo desiderava più intensamente avrebbe osato immaginarlo. Il Teatro Pirandello, guidato dalla direttrice artistica Roberta Torre, ha aperto il nuovo cartellone con due spettacoli molto diversi tra loro, entrambi accolti da un pubblico partecipe, attento, caloroso. Un segnale che parla chiaro: Agrigento ha voglia di teatro. E di un teatro nuovo.

Torre, con l’entusiasmo di chi vede germogliare un seme appena piantato, lo conferma:

“È presto per fare un bilancio, abbiamo avuto solo due spettacoli, ma sono davvero molto felice. L’accoglienza al primo titolo, Prima Facie, è stata straordinaria, per nulla scontata. È un’opera che ha girato il mondo e affronta un tema caldissimo, quello del consenso a prima vista: il pubblico agrigentino l’ha colta nei minimi dettagli.”

Una partenza intesa, emotiva, che ha subito trovato un contrappunto brillante con “Il Vedovo”, rivisitazione teatrale del capolavoro di Sordi.

“Uno spettacolo completamente diverso, anni Cinquanta, grande commedia – racconta Torre – e anche qui il pubblico ha reagito con entusiasmo. Le risate, la leggerezza, la partecipazione… Tutto questo ci dice molto sul modo in cui Agrigento vive il teatro.”

A sorprendere, infatti, non è stata solo la partecipazione in sala: il Pirandello ha introdotto una novità molto apprezzata, il talk post-spettacolo.

“È stata un’idea vincente”, spiega Torre. “Il pubblico ama poter parlare con gli attori a caldo, ascoltare le loro impressioni, entrare nelle storie. È un modo per abbattere il confine tra platea e palcoscenico.”

“Sono partita dall’ascolto. Agrigento voleva qualcosa che non aveva mai visto”

Fin dal suo arrivo, la direttrice artistica ha scelto una linea precisa: ascoltare la città.

“Non ho imposto un’impronta personale. Ho percepito desideri e necessità: Agrigento aveva voglia di qualcosa di inedito, di nuovo, di particolare. Voleva affetto, cura, attenzione. Questo teatro deve essere un germe che cresce, non un progetto che comincia e finisce.”

Una visione che si traduce in un cartellone aperto, fluido, contemporaneo:

“Mescolare linguaggi, proposte culturali, codici diversi: dalla commedia al pop, dal classico al musicale. Il Pirandello deve parlare più lingue, per parlare a più persone.”

Il Fringe Pirandello: il progetto del cuore

Tra le iniziative più ambiziose, il Fringe Pirandello, che sta riscuotendo interesse in tutta Italia.

“Ho voluto legarlo al nome di Pirandello e insieme riportare alla luce luoghi della città poco frequentati. Saranno piccole piazze teatrali, animate da giovani e meno giovani che seguiranno corsi di drammaturgia con Ottavio Cappellani.”

Un festival che nasce da una rete di collaborazioni prestigiose:

“Università, Teatro Stabile di Catania, incontri con grandi professionisti italiani di costumi, scenografia, luci, recitazione… È un modo per collegare Agrigento e la Sicilia al mondo, come merita.”

Un teatro che cresce, insieme al suo pubblico

Il percorso è appena iniziato, ma il segnale è chiaro: Agrigento si sta riappropriando del suo teatro, e lo sta facendo con una vitalità che sorprende anche chi la osserva da vicino.

L’appuntamento con la direttrice artistica continuerà nei prossimi mesi, per aggiornare il pubblico sulla stagione e sulle novità in arrivo, “perché – conclude Torre – questo è solo l’inizio”.