Teatro Pirandello, il solito copione: cambiano i nomi, ma la musica resta la stessa

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Il sipario si alza. Ma il copione, ancora una volta, sembra già scritto.

La Fondazione Teatro Pirandello si prepara a vivere una nuova stagione di cambiamenti. La nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Zodano punta a rinnovare i vertici dell’ente culturale agrigentino, azzerando gli attuali incarichi e aprendo la strada a nuove nomine. Una scelta che, sul piano formale, rientra nelle prerogative di chi governa: ogni maggioranza ha il diritto di indicare persone di propria fiducia per guidare gli organismi collegati all’amministrazione.

Ma il punto vero non è il cambio dei nomi. Il punto è il metodo. Perché ad Agrigento, come spesso accade in molte realtà italiane, la cultura rischia di diventare ancora una volta terreno di conquista della politica. Un luogo dove il merito, la competenza, la capacità gestionale e la visione strategica rischiano di passare in secondo piano rispetto alla fedeltà, alla vicinanza e all’appartenenza.

E così il Teatro Pirandello, che dovrebbe essere un simbolo della città, un presidio di cultura e di identità, rischia di trasformarsi nell’ennesima casella da riempire sulla scacchiera del potere.

Sia chiaro: nessuno mette in discussione il diritto di una nuova amministrazione di imprimere il proprio indirizzo. È normale che chi vince le elezioni voglia portare avanti il proprio progetto. Ma una domanda è inevitabile: i nuovi vertici saranno scelti perché rappresentano una reale competenza nel mondo della cultura e della gestione teatrale oppure perché garantiscono un rapporto politico privilegiato con chi oggi amministra la città?

È questa la domanda che tanti cittadini si pongono. Perché Agrigento ha bisogno di un Teatro Pirandello che guardi al futuro, che sappia programmare, attrarre pubblico, valorizzare artisti e professionalità, costruire una vera politica culturale. Non di un ente che venga percepito come un semplice luogo di distribuzione di incarichi.

La storia politica italiana ci insegna che spesso cambiano le maggioranze, cambiano i protagonisti, cambiano i simboli sui manifesti elettorali, ma il meccanismo resta identico. Una nuova amministrazione arriva e sostituisce chi c’era prima con persone più vicine al nuovo gruppo dirigente.

E allora torna alla mente la famosa frase del Gattopardo: “Cambiare tutto per non cambiare nulla.”

Agrigento, però, meriterebbe qualcosa di diverso. Meriterebbe che almeno la cultura fosse sottratta alla logica del bottino politico. Meriterebbe che il Teatro Pirandello diventasse davvero un patrimonio di tutti, non l’ennesima stanza dove si consumano equilibri e accordi.

Il pubblico aspetta spettacoli, non regolamenti di conti. Gli artisti chiedono opportunità, non appartenenze. La città chiede qualità, non semplicemente nuovi nomi sulle targhe.

Perché un teatro vive di applausi, non di nomine. E quando il sipario si chiude, alla fine, resta sempre una domanda: è davvero cambiato qualcosa o abbiamo semplicemente sostituito gli attori dello stesso, vecchio spettacolo?