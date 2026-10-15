Teatro Pirandello, il regista agrigentino Leandro Picarella è il nuovo direttore artistico

Condividi

Visualizzazioni 106

Cambio alla guida artistica del teatro Pirandello di Agrigento. È Leandro Picarella, 42 anni, regista originario della città dei Templi, il nuovo direttore artistico della Fondazione. La nomina è stata ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del direttore generale Alessandra Fiaccabrino e del presidente Osvaldo Lo Iacono.

Picarella subentra a Roberta Torre, con la quale aveva già avuto modo di collaborare nella passata stagione, partecipando come componente della giuria popolare al “Pirandello Fringe Festival”.

Laureato in Musicologia all’Università di Palermo, il regista ha completato la propria formazione al Centro sperimentale di Cinematografia del capoluogo siciliano, avviando successivamente il suo percorso nel mondo del cinema. Nel 2015 ha firmato il suo primo lungometraggio, “Triokolà”.

Tra i suoi lavori più recenti figura “Sciatunostro”, film ambientato e girato a Lampedusa, arrivato in distribuzione all’inizio di quest’anno.

Con la nomina di Picarella, il teatro Pirandello affida la propria direzione artistica a un professionista agrigentino con esperienze nel cinema e una conoscenza diretta del panorama culturale siciliano.