Teatro da Camera: oggi Sandro Re al Circolo Empedocleo ad Agrigento

Oggi venerdì 2 maggio ad Agrigento al Circolo Empedocleo, in via Atenea, alle ore 18, ad ingresso gratuito, si svolgerà il sesto spettacolo del teatro da Camera d’autore, ottava stagione, con la direzione artistica di Mario Gaziano e Giulio Adamo. In scena Sandro Re, con monologhi ispirati ad Anton Cechov, massimo rappresentante della drammaturgia russa tra fine ‘800 e primo ‘900. Intrattenimenti artistici di Tonino Migliaccio e Pietro Puma.