Tatiana Agelao capo Pianificazione strategica assessorato Sanità

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La Giunta regionale ha nominato Tatiana Agelao a capo del dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute. Agelao ha prevalso dopo il confronto politico sui due nomi maggiormente accreditati, Mario La Rocca e Giuseppe Sgroi, sostenuti da diverse aree della maggioranza. Laureata in Giurisprudenza, la nuova dirigente ha maturato esperienza nella gestione della programmazione sanitaria, nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), degli adempimenti del Piano sanitario regionale e del Piano di rientro. E’ stata anche capo di gabinetto dell’ex assessore alla Salute, Lucia Borsellino, occupandosi di attività legate alla trasparenza e al controllo delle procedure amministrative. Agelao subentra a Giovanni Bologna, che ha ricoperto l’incarico ad interim dal marzo scorso dopo il trasferimento di Salvatore Iacolino.