Tardino a capo dei porti della Sicilia occidentale, Schifani annuncia ricorso

Condividi

Visualizzazioni 143

L’agrigentina, di Licata, Annalisa Tardino, ex eurodeputata e già segretaria regionale della Lega, scelta dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. La Tardino è al timone della corazzata che gestisce i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Sciacca, Porto Empedocle, Licata e Gela. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha deciso di opporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo contro la nomina della Tardino qualora fosse formalmente confermata. E Schifani spiega perché: “Perché ricorrono due profili di illegittimità evidenti: da un lato la totale assenza di concertazione con la Regione siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti e, dall’altro, la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’assunzione dell’incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)