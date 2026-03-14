TAR sospende revoca dell’autorizzazione per una gelateria a Licata

La gelateria D.V. di Licata era stata destinataria di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, che imponeva la rimozione del chiosco funzionale all’attività. La ditta titolare della gelateria si è rivolta agli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè per impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia, chiedendo la sospensione della sua efficacia. Nel ricorso, gli avvocati Rubino e Tesè hanno evidenziato l’illegittimità del provvedimento e le gravi ricadute economiche e occupazionali che la rimozione del chiosco avrebbe comportato per l’attività commerciale e i lavoratori coinvolti. Il TAR di Palermo, condividendo le argomentazioni della difesa, ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato in attesa della decisione definitiva sul ricorso. Grazie all’ordinanza del TAR, la gelateria potrà proseguire la sua attività artigianale, in vista dell’imminente apertura della stagione primavera-estate 2026.
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