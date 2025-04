Tar Palermo accoglie il ricorso da Federbiologi e alcune strutture convenzionate ed esclude la possibilità di erogare prestazioni a carico del SSN in locali esterni alle farmacie

Condividi

Visualizzazioni 41

Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa – i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.).

Nell’ambito dei suddetti giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino.

In particolare, l’avv. Rubino – nell’interesse dell’Ordine dei Biologi della Sicilia – ha rilevato come i suddetti provvedimenti fossero illegittimi, giacchè nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.

Con sentenze del 22.04.2025, condividendo le argomentazioni difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – nonchè degli avv.ti Paolo e Nunziatina Starvaggi, difensori dei ricorrenti – il TAR Palermo ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio Nazionale Sanitario in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie”.

Il TAR ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi – che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”.

Pertanto, per effetto delle suddette pronunce, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni del tutto distaccati dalla farmacia stessa.