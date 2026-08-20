Tangenziale di Agrigento, Gerlando Piparo replica a Catanzaro: «Il PD promette, il governo Schifani finanzia»

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«L’onorevole Catanzaro parla di promesse, ma dimentica che il governo Crocetta, sostenuto dal Partito Democratico, ha fatto registrare uno dei periodi più negativi per gli investimenti infrastrutturali nella provincia di Agrigento.

La SS 640 Agrigento–Caltanissetta, oggi un’arteria a doppia carreggiata con caratteristiche superiori a molte autostrade, è stata programmata, finanziata e portata avanti grazie all’impegno dei governi di centrodestra.

Oggi il governo Schifani non si limita agli annunci: finanzia con sei milioni di euro la progettazione del lotto agrigentino dell’itinerario Gela–Agrigento–Castelvetrano, comprendente la fondamentale tangenziale di Agrigento. E senza progettazione nessuna opera può essere appaltata né realizzata.

Prima di accusare gli altri di non rispondere e di fare soltanto propaganda, Catanzaro dovrebbe ricordare che proprio lui è stato il primo a non rispondere alle domande precise rivoltegli dalla testata giornalistica “ServireSciacca” (il 15 maggio) sul suo concreto impegno per questa infrastruttura.

È troppo comodo presentarsi oggi come paladino di un’opera rimasta ferma anche durante i governi sostenuti dal suo partito. La differenza è semplice: mentre il PD polemizza e promette, il governo Schifani finanzia i progetti e crea le condizioni concrete per realizzare le opere.»