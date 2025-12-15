Tangenti finanche in Camera mortuaria: proposti 15 arresti

Condividi

La Procura di Palermo ha depositato istanza di arresto per 15 indagati a vario di titolo di associazione per delinquere, corruzione e concussione. Si tratta di operatori della camera mortuaria del Policlinico, titolari di agenzie funebri e loro collaboratori. I dipendenti della camera mortuaria, dietro compenso (con tanto di tariffario prestabilito), avrebbero agevolato e velocizzato la procedura per la restituzione delle salme e per le vestizioni affidate dai familiari alle agenzie funebri, curandone gli aspetti burocratici. Adesso sono attesi gli interrogatori preventivi dei 15 indagati da parte del giudice per le indagini preliminari che valuterà quale misura cautelare applicare o meno. Le indagini sono state svolte dalla Polizia.