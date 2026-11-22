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Nuovo capitolo nell’inchiesta palermitana che coinvolge l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, arrestato nelle scorse settimane insieme all’avvocato Pierluigi Matta e all’imprenditore Luigi Zancla, presidente della Samo Onlus.

La Procura di Palermo ha impugnato l’ordinanza con cui il gip Giuseppa Zampino aveva respinto le richieste di misure cautelari nei confronti di altri indagati, tornando a sollecitare gli arresti domiciliari. Nel mirino degli inquirenti ci sono quattro imprenditori, una collaboratrice e un deputato regionale.

In particolare, i pubblici ministeri Eugenio Faletra, Alessandro Macaluso e Andrea Zoppi hanno chiesto al Tribunale del Riesame di disporre i domiciliari per Mario Lupo, presidente della Samot Onlus, Sergio Vella, della Seap Bio Energy, Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne, ex amministratore delegato ed ex co-direttore generale della Compagnia valdostana delle acque (Cva).

La richiesta riguarda anche Veruska Costanzo, collaboratrice di Lupo, e il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Il gip aveva precedentemente rigettato le istanze della Procura, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ravvisare la prova di un patto corruttivo.

Adesso la parola passa al Tribunale della Libertà, chiamato a valutare il ricorso dei pubblici ministeri e a decidere se sussistano i presupposti per applicare le misure cautelari richieste. L’udienza non è stata ancora fissata.