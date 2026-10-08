Tangenti e appalti, spunta una nuova mazzetta: imprenditore indagato e un magistrato da “addomesticare”

L’inchiesta della Procura di Palermo sul presunto sistema di tangenti legato a Gaetano Armao si allarga. Tra gli indagati entra anche Mario Doronzo, imprenditore pugliese che si era aggiudicato un appalto in provincia di Ragusa.
Secondo l’ipotesi accusatoria, Doronzo avrebbe consegnato ad Armao una tangente direttamente negli uffici del Senato della Repubblica. L’episodio risalirebbe al 25 ottobre 2025, quando Armao si trovava nella commissione Ambiente di Palazzo Madama. A registrare la conversazione sarebbe stato il trojan installato sul telefono dell’ex vicepresidente della Regione.
Dalle intercettazioni, riportate negli atti investigativi, emergerebbe la consegna di ulteriori somme di denaro: prima sette, poi altre cinque, con l’imprenditore che avrebbe parlato di una partita da chiudere.
Ma il contenuto della conversazione aggiunge un ulteriore elemento all’inchiesta. Doronzo avrebbe chiesto ad Armao di intervenire per “addomesticare” un magistrato del Consiglio di Stato. Armao, secondo quanto riportato dagli investigatori, avrebbe risposto di voler verificare la possibilità dell’intervento, senza tuttavia dare garanzie.