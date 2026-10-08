Tangenti e appalti, in casa di Armao spuntano 20 mila euro: parte dei contanti nascosta nel pendolo

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È di 20 mila euro il contante sequestrato dagli investigatori della Squadra Mobile di Palermo nell’abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione e figura centrale nell’inchiesta su un presunto sistema di tangenti legato alle autorizzazioni ambientali.

La perquisizione, eseguita venerdì, ha portato alla scoperta di una parte del denaro all’interno del ormai noto orologio a pendolo, il nascondiglio che sarebbe già emerso nel corso delle intercettazioni. Altri contanti erano custoditi in un cassetto della scrivania. Il denaro è stato sequestrato.

L’inchiesta della Procura di Palermo ruota attorno alla Commissione tecnica specialistica, organismo guidato da Armao fino allo scorso agosto, e ipotizza un sistema di mazzette finalizzato a ottenere autorizzazioni ambientali. Complessivamente sono nove le persone indagate, tra professionisti e imprenditori.

La Procura ha chiesto al gip l’applicazione di misure cautelari. Gli interrogatori di garanzia sono fissati per il 12 e 13 ottobre davanti al giudice Giuseppa Zampino.

Ma l’inchiesta si allarga ulteriormente. Tra gli indagati è comparso anche l’imprenditore pugliese Mario Doronzo, accusato di avere versato una tangente ad Armao, consegnandogli il denaro direttamente negli uffici del Senato.

A registrare uno degli incontri sarebbe stato il trojan installato sul telefono di Armao. Secondo gli atti, l’imprenditore avrebbe parlato di ulteriori somme di denaro e avrebbe chiesto all’ex vicepresidente di intervenire per “addomesticare” un magistrato del Consiglio di Stato.

Un quadro investigativo che, se confermato nelle sedi giudiziarie, delineerebbe un sistema ben più ampio del singolo episodio: denaro, appalti, autorizzazioni e presunti tentativi di condizionare anche l’attività della magistratura.