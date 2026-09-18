Tangente da 5.500 euro, arrestato il direttore della Motorizzazione di Palermo

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È finito in arresto con l’accusa di corruzione Angelo Pizzuto, direttore della Motorizzazione civile di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia giudiziaria della Polstrada, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbero 5.500 euro in contanti che, secondo la ricostruzione degli investigatori, costituirebbero il compenso illecito per favorire alcuni candidati agli esami di guida. Il denaro è stato rinvenuto durante una perquisizione, all’interno di una busta custodita in uno zaino.

Nell’ambito della stessa indagine è stato arrestato anche il responsabile di alcune scuole guida, ritenuto dagli inquirenti il presunto corruttore.

Pizzuto, attraverso i suoi difensori, gli avvocati Roberto Tricoli e Massimiliano Miceli, respinge fermamente le contestazioni. Il dirigente ha inoltre deciso di lasciare il proprio incarico alla Motorizzazione di Palermo, spiegando di avere assunto questa decisione per evitare qualsiasi interferenza con l’attività dell’ufficio e con gli accertamenti della Procura.

La difesa sostiene che Pizzuto potrà chiarire la provenienza della somma trovata nel suo zaino e dimostrare la correttezza del proprio comportamento.

Adesso sarà il giudice per le indagini preliminari a esaminare la posizione del dirigente e gli elementi raccolti dagli investigatori.