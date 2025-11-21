“Tagli di Luce” : al Pirandello  cronaca e letteratura si incontrano sulla violenza di genere

Condividi

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l’Associazione Ciak Donna, con la partecipazione dell’Associazione Maria Cristina di Savoia e con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, organizza un evento sul tema “Tagli di luce: cronaca e letteratura si incontrano”. Si ricorda che da molti anni l’Associazione Ciak Donna è impegnata in varie attività di sensibilizzazione per contrastare e prevenire la violenza di genere analizzandone le cause e contribuendo al mutamento culturale. La manifestazione avrà luogo martedì 25 novembre, alle ore 17.00, presso il Foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento. L’iniziativa nasce dalla volontà comune di educare al rispetto, alla salvaguardia e alla cultura dei diritti, ma anche di ricordare che la donna, nella sua identità e nei suoi molteplici ruoli. Non a caso, nel corso della serata, verrà presentata l’Antologia “Tagli di Luce – La violenza sulle donne raccontata dalle donne: tra femminicidi e storie di rinascita” curata dallo scrittore Josè Russotti e comprendente ben 50 racconti scritti da autrici siciliane che si sono ispirate a reali fatti di cronaca avvenuti nel 2024 e nei primi mesi del 2025. Introdurrà i lavori Aurora Augello, Presidente dell’Associazione Ciak Donna, cui seguiranno le relazioni della docente Angela Megna, dello psicoterapeuta Renato Schembri e del Vice Questore Aggiunto Francesca Roberto. Tra le autrici della suddetta Antologia interverranno Margherita Biondo, Giusi Leone, Giuseppina Mira e Giuseppina Maria Terrasi, le quali presenteranno alcuni passi dei propri racconti inseriti nella suddetta raccolta letteraria. Le letture saranno curate da Patrizia Camera e gli interventi musicali dal violinista Pablo Orrego.

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.