Svolta la quarta edizione del Nahar comics 2024

Naro è un comune della provincia di Agrigento che conta circa 8000 abitanti, ma dei ragazzi, quelli dell’associazione Nahar Comics & Games, presieduta da Daniele e Clara D’Agostino, pieni di forza di volontà e con la passione per il mondo geek, hanno avuto l’idea di realizzare la quarta edizione della fiera: il Nahar Comics & Games stavolta in veste Xmas Special.

La locandina ufficiale, realizzata dal bravissimo Rob Di Salvo (fumettista e illustratore di numerosi story-book dei film di successo), in questa quarta edizione, la mascotte ufficiale dell’evento è il drago Ysiran affiancato, addirittura, da Babbo Natale.

Location dell’evento nel plesso dell’ex scuola elementare e materna di largo San Secondo.

Come tutte le fiere del fumetto e della cultura pop, anche questa non poteva non avere aree dedicate ai manga, ai videogiochi, ai giochi da tavolo, alla ristorazione, alle conferenze e un area dedicata a scontri tra cavalieri e arcieri.Il reparto manga e giochi da tavolo è stato curato da Kalos Games & Comix, che ha offerto, oltre a gadget e manga di tutti i tipi, anche funko pop e giochi da tavolo.L’area games, invece, erano presenti, con tornei di videogiochi. La tana dei Goblin curava la parte dei giochi fantasy. L’area ristoro ha ospitato un bar e il caratteristico Maid Café, gestito dalle ragazze di Pretty Guardian. Come non poteva mancare il Cosplay Contest, che ha visto molti cosplayer alle prese con le loro esibizioni e i giudici a decretare il vincitore.

Tra gli ospiti quest’anno tra gli altri Gero Miccichè Development Director di Electronic Arts, al lavoro sul nuovo Battlefield, giurato dei prestigiosi BAFTA Awards e Creative Director del videogioco ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura 2025! Leonardo Graziano, il doppiatore di Sheldon Cooper di The Big Bang Theory. E ci sarà persino Naruto con Gabriele Lopez, il doppiatore di Leonard Hofstadter in The Big Bang Theory e di Kang in Loki. Simone Buonfantino (digital designer palermitano che per i suoi fumetti usa la tavoletta grafica Cintiq 24Hd della Wacom) il quale ha lavorato con Marvel e Disney.

Il mondo comics ormai anche in Sicilia è una realtà ben visibile con le fiere di Catania e Palermo che la fanno da padrona e che hanno altre minori realtà tra cui appunto Marsala,Trapani, Vittoria, Naro, Sciacca e Agrigento che preannuncia una nuova edizione nel 2025.