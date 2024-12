Svolta Akragas, Emanuele Canzonieri é il nuovo presidente del club

Condividi

L’imprenditore Emanuele Canzonieri è il nuovo presidente dell’Akragas.

La Società biancoazzurra ha annunciato che l’imprenditore siculo-vicentino Emanuele Canzonieri è ufficialmente il nuovo presidente dell’Akragas.

Il suo ingresso nel club biancoazzurro rappresenta un importante passo avanti per l’Akragas.

Emanuele Canzonieri porta con sé una solida esperienza nel mondo imprenditoriale e una profonda passione per il calcio.

L’obiettivo del nuovo presidente sarà quello di rilanciare il club, sia a livello sportivo che gestionale, lavorando per coinvolgere la comunità locale e attrarre nuovi investimenti.

La nomina rappresenta un punto di svolta per il futuro dell’Akragas, che punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico regionale e nazionale.