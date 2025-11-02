Sviluppi sull’omicidio del giovane 16enne, fermati padre e due figli

Condividi

Visualizzazioni 191

Un sabato sera di sangue ha sconvolto il piccolo centro montano dei Nebrodi. Giuseppe Di Dio, 16 anni appena, è stato ucciso a colpi di pistola in via Roma, nel cuore di Capizzi. Il ragazzo si trovava con un gruppo di amici davanti a un bar quando un’auto si è fermata e uno dei passeggeri ha aperto il fuoco.

Un altro giovane, di 22 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il vero obiettivo dell’agguato non sarebbe stato il sedicenne, che si è trovato casualmente sulla linea di tiro.

Dopo poche ore di indagini serrate, i carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno fermato tre persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare: un uomo di 48 anni e i suoi due figli, di 18 e 20 anni. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a sparare, mentre il padre e il fratello avrebbero partecipato all’azione fornendo supporto logistico e copertura.

Gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato una pistola con la matricola abrasa, ritenuta compatibile con i colpi esplosi. I tre fermati sono ora a disposizione della Procura di Enna, che coordina le indagini con l’ipotesi di omicidio volontario, tentato omicidio, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione.

Il sindaco di Capizzi ha espresso cordoglio e sconcerto: “La nostra comunità è sotto shock. È impensabile che episodi di tale violenza possano accadere qui. Poteva essere una strage, la zona era piena di ragazzi.”

Giuseppe Di Dio era uno studente dell’istituto alberghiero di Troina, descritto da amici e professori come un ragazzo solare, gentile e molto legato alla famiglia. “Un bravo ragazzo, sempre col sorriso”, raccontano i compagni di scuola.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente dell’agguato. Al momento non si esclude la pista di vecchie ruggini tra giovani del posto o un regolamento di conti degenerato. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando testimoni presenti sulla scena.

Capizzi, abituata al silenzio dei Nebrodi e alla vita di provincia, si ritrova ora teatro di una tragedia che ha infranto la quiete e scosso le coscienze. In paese, si susseguono messaggi di cordoglio e iniziative spontanee per ricordare il giovane Giuseppe, vittima innocente di una violenza insensata.