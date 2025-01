Sventate due truffe “falso carabiniere” tra Racalmuto e Caltabellotta

Condividi

Due truffe “col falso carabiniere” sono state sventate a Racalmuto e a Caltabellotta. A Racalmuto un sedicente carabiniere ha telefonato ad una donna, le ha riferito di un grave incidente stradale provocato dal figlio, e della necessità di pagare una cauzione per evitare conseguenze giudiziarie. Il marito di lei, un 78enne pensionato, ha subito compreso la truffa, ha telefonato al figlio per sincerarsi, e poi ha denunciato quanto accaduto ai Carabinieri. Così è avvenuto a Caltabellotta, dove il falso carabiniere ha telefonato ad un uomo di 55 anni per un incidente provocato dalla figlia e per la richiesta di soldi. Lui ha intuito l’inganno e ha subito telefonato ai Carabinieri della locale Stazione.