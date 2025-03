Sulla capacità di Barreca il timbro della Cassazione

Condividi

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato quanto già sentenziato dal Tribunale del Riesame: è capace di intendere e di volere Giovanni Barreca, presunto responsabile dell’abominevole strage, con tre morti, di Altavilla Micilia del febbraio 2024 al culmine di un esorcismo. Il Tribunale del Riesame aveva annullato la precedente sentenza del Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha dichiarato Barreca del tutto incapace di intendere e di volere, disponendone la scarcerazione e il ricovero in una Rems. La Procura ha proposto con successo ricorso al Riesame. Il difensore di Barreca, l’avvocato Giancarlo Barracato, ha dunque impugnato la decisione del Riesame in Cassazione. Barreca rientra in carcere.