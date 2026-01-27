Sui social profili falsi di Totò Cuffaro

Condividi

Una nipote di Totò Cuffaro, Ida Cuffaro, ha lanciato un appello sui social affinchè si collabori nel segnalare altri casi, già numerosi, di profili falsi intestati all’ex presidente della Regione. La donna ha inoltre esortato a prestare attenzione e a non interagire con tali account. Tra di essi uno è stato intitolato “Cristianesimo – Totò Cuffaro”, un altro “Comunità Cristiana – Totò Cuffaro”. Anche su TikTok un profilo “Totò Cuffaro”.