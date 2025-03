Successo per l’iniziativa “Bellezza e musica” presso l’oncologia di Agrigento

Condividi

Momenti dedicati al benessere e alla bellezza delle donne in terapia oncologica questa mattina presso il reparto di oncologia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’iniziativa, nata dalla collaborazione fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e le onlus “Amico” e “Solide Ali”, si è svolta in prossimità della ricorrenza della giornata internazionale della donna ed ha avuto l’obiettivo primario di incrementare i processi di umanizzazione delle cure ed il confort in corsia. Nel corso della mattina si sono svolti dei laboratori estetici e di parruccheria riservati alle pazienti, massaggi rilassanti e sono stati donati omaggi floreali. Il tutto allietato da ad un intrattenimento musicale per gli utenti del reparto. “Ringrazio vivamente i volontari delle onlus “Amico” e “Solide Ali” – ha commentato il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci – per il prezioso impegno in favore dei pazienti e per gli sforzi compiuti insieme lungo il percorso di umanizzazione delle cure”. Gli ambienti sanitari sono stati inoltre impreziositi dalla presenza di creazioni artistiche capaci di coniugare elementi floreali con particolari materiali di riciclo ottenendo effetti sorprendenti.