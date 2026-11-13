«Sua figlia è stata arrestata»: così i truffatori hanno sottratto 24.900 euro a una 78enne

Condividi

Visualizzazioni 143

Una telefonata studiata per terrorizzarla, una notizia falsa sull’arresto della figlia e un uomo presentatosi alla porta di casa con abiti simili a quelli dell’Arma. È così che due truffatori sono riusciti a raggirare una pensionata di 78 anni, sottraendole 24.900 euro in contanti, oltre alla carta Bancoposta e al relativo codice Pin.

È accaduto ad Agrigento, dove una donna è finita nella rete di una coppia di malviventi che ha messo in scena il collaudato copione della falsa emergenza familiare.

Tutto è cominciato nella tarda mattinata di mercoledì, quando l’anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per il nipote. Con tono concitato, il falso parente le ha raccontato che la figlia era stata arrestata a causa di presunte irregolarità fiscali.

Pochi minuti dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un complice, vestito con indumenti simili a quelli dei carabinieri. L’uomo ha rafforzato la messinscena, convincendo la pensionata che fosse necessario consegnare immediatamente del denaro per pagare una presunta cauzione e ottenere la liberazione della figlia.

Sotto shock e temendo per le sorti della propria familiare, la donna ha consegnato tutto ciò che aveva a disposizione: 24.900 euro in contanti, la tessera Bancoposta e persino il codice Pin.

Soltanto successivamente la settantottenne ha compreso di essere stata vittima di una truffa e si è rivolta ai carabinieri della stazione di Agrigento per presentare denuncia.

I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Un’attività investigativa resa più complicata dall’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona in cui è avvenuto il raggiro.