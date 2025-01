“Stupro Palermo”: invocata condanna per revenge porn

Condividi

La Procura di Palermo, a conclusione della requisitoria, ha invocato la condanna a 2 anni e 4 mesi di carcere a carico di Angelo Flores, 22 anni, uno dei sette imputati già condannati in primo grado per lo stupro di gruppo al Foro Italico a danno di Asia, il 7 luglio del 2023. A Flores, nel processo odierno, è contestato il reato di “revenge porn”, perché avrebbe registrato e diffuso video e foto della violenza sessuale. Nel corso dell’udienza, innanzi al giudice per le udienze preliminari, Stefania Brambille, Flores ha chiesto scusa per avere inviato quel video. La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Carla Garofalo.