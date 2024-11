“Stupro Palermo”: confermato il carcere per Angelo Flores

Condividi

Il Tribunale di Palermo ha confermato la permanenza in carcere di Angelo Flores, respingendo l’istanza di concessione degli arresti domiciliari presentata dal suo legale. Flores è stato appena condannato, lo scorso 8 novembre, a 7 anni di reclusione per lo stupro di gruppo di Asia, 20 anni, al Foro Italico, a Palermo, il 7 luglio del 2023. Secondo il suo difensore, l’avvocato Leonarda Lo Presti, dopo la condanna si sarebbero affievolite le esigenze cautelari. Angelo Flores, ex fidanzato di Asia, sarebbe colui che ha registrato il video di quanto accaduto. E a suo carico incombe un’altra istanza di rinvio a giudizio allorchè avrebbe inviato a quattro amici due video e alcune foto della violenza.