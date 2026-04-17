Studentessa siciliana trovata morta a Roma nel giorno della laurea: indagini in corso

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Una giovane di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Roma. Originaria di Santa Ninfa, la ragazza si trovava nella Capitale per motivi di studio. Proprio in queste ore avrebbe dovuto raggiungere un importante traguardo: la discussione della tesi di laurea.

Secondo le prime informazioni, la giovane aveva comunicato ai genitori l’imminente laurea, tanto che questi erano arrivati in città per assistere al momento. Tuttavia, dagli accertamenti effettuati dagli investigatori, emergerebbe che non risultasse più iscritta all’università già dal 2024. Un elemento che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda ancora tutta da chiarire.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza le ultime ore di vita della 23enne. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di una caduta dalla tromba delle scale dell’edificio, ma non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente domestico o di altre cause.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di origine della giovane. L’amministrazione comunale di Santa Ninfa ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia per una perdita definita “prematura e dolorosa”. Numerosi anche i messaggi apparsi sui social, dove amici e conoscenti la ricordano come una ragazza intelligente, curiosa e piena di prospettive.

Gli inquirenti proseguono gli accertamenti, senza escludere alcuna pista, nel tentativo di fare piena luce su quanto accaduto.