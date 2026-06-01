Studentessa palermitana trovata morta in Portogallo durante l’Erasmus: attesa per l’autopsia

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Profondo dolore a Palermo per la scomparsa di Sofia Barillà, una giovane studentessa di 22 anni deceduta in Portogallo, dove stava trascorrendo un periodo di studio nell’ambito del programma Erasmus.

La ragazza è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Caldas da Rainha nella serata di ieri. Sofia frequentava un corso di studi in ambito biomedico e si trovava nel Paese iberico da alcuni mesi per completare un’esperienza formativa all’estero della durata di sei mesi.

Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire. Le autorità competenti hanno disposto l’autopsia, che dovrà accertare le cause della morte. Al momento, tra le ipotesi prese in considerazione, vi sarebbe quella di un malore improvviso dovuto a cause naturali, ma non sono ancora emersi elementi ufficiali.

I familiari della giovane sono partiti per il Portogallo con il supporto della Farnesina, che sta seguendo da vicino la vicenda e fornendo assistenza alla famiglia.

Oltre all’impegno universitario, Sofia coltivava diverse passioni. In passato aveva praticato pallavolo a livello sportivo e collaborava come modella, partecipando in particolare a servizi dedicati al settore degli abiti da sposa.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione anche nella comunità del liceo classico Garibaldi di Palermo, scuola che la giovane aveva frequentato. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, dove amici e conoscenti hanno voluto ricordarla con parole di affetto e vicinanza alla famiglia.

Tra i tanti tributi condivisi online, emerge il ricordo di una ragazza solare, apprezzata da chi la conosceva e capace di lasciare un segno profondo nelle persone che hanno avuto modo di incontrarla nel proprio percorso di vita.