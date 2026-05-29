Studente di 11 anni tenta di aggredire un professore a San Vito Lo Capo: choc in una scuola media

Condividi

Visualizzazioni 113

Momenti di grande tensione in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un alunno di appena 11 anni avrebbe cercato di colpire il docente di tecnologia con un coltello durante l’orario scolastico. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe anche ripreso la scena con il proprio cellulare, tentando successivamente di condividere il video tramite una chat Telegram.

L’episodio è avvenuto all’interno dell’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi”. Il professore, accortosi del pericolo, sarebbe riuscito a fermare il giovane e a sottrargli l’arma prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Per evitare di essere identificato, il minore avrebbe indossato un casco integrale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alcamo, che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo. A causa della sua età, il ragazzo non è penalmente imputabile, ma saranno comunque avviati accertamenti e valutazioni sul contesto familiare e psicologico.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nel mondo scolastico e sindacale. La segretaria generale della CISL Palermo Trapani, Federica Badami, insieme al segretario generale della CISL Scuola Palermo Trapani, Vito Cassata, hanno definito l’accaduto “un episodio gravissimo” che evidenzia il crescente disagio giovanile e la difficoltà delle scuole nel gestire situazioni sempre più complesse.

“Esprimiamo piena solidarietà al docente coinvolto e a tutta la comunità scolastica – hanno dichiarato –. È necessario che istituzioni e famiglie collaborino concretamente per prevenire fenomeni di violenza e garantire sicurezza agli insegnanti e agli studenti”.

I rappresentanti sindacali hanno inoltre ribadito la necessità di interventi strutturali e di maggiori strumenti di supporto psicologico ed educativo per affrontare le fragilità degli adolescenti e riportare serenità nelle aule scolastiche.