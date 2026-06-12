Strutture balneari con “l’acqua alla gola”

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Appello della Cna Balneari Sicilia: è urgente prorogare le concessioni del Demanio marittimo oltre la scadenza del 2027. Il perché.

La Cna (Confederazione nazionale artigiani) settore Balneari Sicilia invoca alla Regione Siciliana e al Governo nazionale di intervenire con urgenza e determinazione in tutte le sedi competenti – europee, nazionali e regionali – per garantire la proroga delle concessioni del demanio marittimo nelle aree colpite dal ciclone Harry, altrimenti oltre mille imprese rischiano di cessare le attività, pregiudicando migliaia di posti di lavoro e l’intera offerta balneare della Sicilia. Le imprese danneggiate dall’evento meteo devastante sono ancora impegnate nella ricostruzione e nel riallestimento delle strutture. Si tratta di opere straordinarie, con tempi di ammortamento delle spese lunghi, anche tra 10 – 20 anni. E sono quindi incompatibili con l’attuale scadenza delle concessioni fissata al 30 settembre 2027 dal decreto “Salva infrazioni”. Can Balneari ribadisce che senza una proroga, i ristori economici e i sostegni attuali rischiano di essere inefficaci, se non del tutto vani. Nessun imprenditore impegnerà risorse proprie o si indebiterà per ricostruire senza un orizzonte temporale certo. Non si tratta di privilegi, ma di una condizione minima per salvare un settore strategico. La proroga è giuridicamente legittima in base al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che riconosce come compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni da calamità naturali. Inoltre, le trasformazioni geomorfologiche indotte dal ciclone Harry hanno reso tecnicamente superati i Pudm, ovvero i Piani di utilizzo del Demanio marittimo, rendendo impraticabile qualsiasi nuova gara prima del loro aggiornamento.