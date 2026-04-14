Stragi del 1992, nuove ombre: “Mafia-appalti possibile causa delle bombe”

Condividi

Visualizzazioni 94

Le indagini sulle stragi mafiose del 1992 tornano al centro del dibattito con le dichiarazioni rese in Commissione Antimafia dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Secondo il magistrato, la gestione dell’inchiesta “mafia-appalti” avrebbe avuto un peso significativo come concausa negli attentati che sconvolsero l’Italia.

Nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Antimafia, De Luca ha parlato di elementi “concreti e concordanti” che collegherebbero quella vicenda investigativa alla Strage di via D’Amelio e, seppur in misura minore, anche alla Strage di Capaci.

L’intervento del procuratore ha acceso i riflettori anche su alcune figure chiave della magistratura dell’epoca. In particolare, l’ex pubblico ministero Gioacchino Natoli, oggi indagato, sarebbe stato – secondo l’accusa – favorito nella carriera per il comportamento tenuto nella gestione del dossier mafia-appalti. A lui, infatti, sarebbe stata affidata la gestione del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, incarico considerato di grande rilievo.

Una scelta che, sempre secondo quanto riferito, sarebbe stata presa dall’allora capo della Procura di Palermo Pietro Giammanco. Gli inquirenti ipotizzano che dietro la conduzione dell’inchiesta ci fosse un disegno più ampio, volto a tutelare interessi legati a imprenditori vicini alla criminalità organizzata.

Nel registro degli indagati, oltre a Natoli, figura anche l’ex magistrato Giuseppe Pignatone, accusato di favoreggiamento. Nel suo intervento, De Luca ha inoltre criticato alcune dichiarazioni rese in passato da Natoli, ritenendole poco credibili e ipotizzando che possano essere state concordate con l’ex pm e attuale parlamentare Roberto Scarpinato.

Le parole del procuratore aggiungono nuovi elementi a uno dei capitoli più complessi e controversi della storia recente italiana, riaprendo interrogativi sulle responsabilità e sui retroscena delle stragi che segnarono profondamente il Paese.