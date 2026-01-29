Stragi ’92: istanza di archiviazione per Marcello Dell’Utri

Condividi

La Procura di Caltanissetta ha depositato istanza di archiviazione delle indagini nei confronti di Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia, indagato per le stragi di mafia del 1992. Non sono emerse nuove prove contro di lui. L’avviso di archiviazione è stato notificato ai familiari delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, che hanno facoltà di opporsi entro 30 giorni. L’indagine su Dell’Utri, già condannato a 7 anni per concorso esterno alla mafia, è stata riavviata tre anni addietro, incentrata su un’intervista a Paolo Borsellino nel maggio del ’92, mai in onda, in cui il magistrato ha alluso a dei legami tra il boss Vittorio Mangano e Dell’Utri. Si è ritenuto che l’intervista sia stata un movente per accelerare l’attentato contro Borsellino. In passato, tra il 1998 e il 2002, la Procura aveva già indagato Dell’Utri e Berlusconi come presunti mandanti, ma le indagini sono state archiviate. La posizione di Berlusconi è stata archiviata dopo la sua morte. Non sono ancora note le motivazioni dietro la richiesta di archiviazione per Dell’Utri.