Strage di Ravanusa, il gip archivia: nessuna responsabilità per i dirigenti Italgas

Condividi

Visualizzazioni 136

A quattro anni dalla tragedia che ha sconvolto Ravanusa, arriva una svolta giudiziaria destinata a far discutere. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto l’archiviazione nei confronti dei dieci dirigenti di Italgas coinvolti nell’inchiesta sulla devastante esplosione di gas dell’11 dicembre 2021, che distrusse un intero isolato provocando la morte di nove persone.

L’ordinanza, lunga 23 pagine e appena depositata, accoglie integralmente la richiesta avanzata dalla Procura di Agrigento, alla quale si sono associati i legali del pool difensivo. Secondo il gip, non emergono elementi di responsabilità penale a carico dei vertici della società che oggi gestisce la rete del gas.

Il punto centrale dell’inchiesta resta la difettosa saldatura di un raccordo tra due tubazioni – una in acciaio e una in polietilene – da cui si è originata la fuga di gas culminata nell’esplosione. Le indagini tecniche hanno accertato che quel raccordo fu realizzato nell’agosto del 1988, in un periodo anteriore alla gestione diretta di Italgas.

All’epoca, la rete del gas del Comune di Ravanusa era gestita dalla Siciliana Gas, concessionaria dal 1980 e successivamente incorporata in Italgas solo nel 2008. L’esecuzione materiale dei lavori era stata affidata alla A.MI.CA. s.r.l.. Nonostante approfonditi accertamenti e numerose testimonianze, non è stato possibile individuare chi abbia eseguito materialmente la saldatura difettosa.

Il giudice Lippini è netto nell’escludere responsabilità riconducibili alla gestione successiva della rete. Nell’ordinanza si legge che l’evento disastroso è stato causato esclusivamente da “gravi carenze nel processo di posa e saldatura” della condotta, senza il concorso di altri fattori.

Le perizie hanno infatti escluso: difetti nei materiali utilizzati per le tubazioni, problemi geologici o di instabilità del terreno, irregolarità nella scelta dei materiali di riempimento degli scavi, carenze nella manutenzione ordinaria o straordinaria della rete.

Secondo il gip, le attività svolte da Italgas negli anni sono risultate conformi alla normativa vigente e in via Trilussa, luogo della tragedia, non si erano mai verificati segnali o anomalie tali da imporre verifiche straordinarie o interventi mirati.

Se per i dirigenti Italgas la posizione si chiude con l’archiviazione, resta aperto il procedimento penale a carico di due tecnici già rinviati a giudizio. Si tratta di Guido Catalano, all’epoca direttore tecnico della Siciliana Gas e firmatario del collaudo tecnico-amministrativo del 1999, e di Carmelo Burgarello, responsabile tecnico della A.MI.CA. s.r.l., l’impresa che materialmente eseguì la posa della condotta.

Con questa decisione, l’inchiesta sulla strage di Ravanusa segna un passaggio decisivo: viene esclusa la responsabilità dell’attuale gestore della rete, mentre l’attenzione degli inquirenti si concentra sempre più sulle scelte tecniche e operative compiute oltre trent’anni fa. Parallelamente, la Procura starebbe ora ampliando il proprio raggio d’azione, valutando anche profili di responsabilità di natura politica e amministrativa legati alla gestione storica delle concessioni.